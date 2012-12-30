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市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 14:48 BJT

CFTC报告: CBOT玉米期货12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,137,584口) 353,439 109,787 152,772 502,020 666,629 1008231 929,188 129,353 208,396 较12月17日变动(减少15,948口) -33,682 7,033 8,346 16,810 -37,063 -8,526 -21,684 -7,422 5,736 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 9.7 13.4 44.1 58.6 88.6 81.7 11.4 18.3 各类交易商数量(总计为699家)

171 125 155 218 335 464 558(完)

(整理 程琳)

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