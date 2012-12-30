CFTC报告: CBOT玉米期货12月24日持仓报告(表)

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透12月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,137,584口) 353,439 109,787 152,772 502,020 666,629 1008231 929,188 129,353 208,396 较12月17日变动(减少15,948口) -33,682 7,033 8,346 16,810 -37,063 -8,526 -21,684 -7,422 5,736 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.1 9.7 13.4 44.1 58.6 88.6 81.7 11.4 18.3 各类交易商数量(总计为699家)
171 125 155 218 335 464 558(完)
(整理 程琳)
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。