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市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 14:47 BJT

CFTC报告: CBOT小麦期货12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(448,550口) 106,352 125,911 74,871 236,460 197,621 417,683 398,403 30,867 50,147 较12月17日变动(增加7,680口)

-4,919 4,538 3,862 10,904 1,170 9,847 9,570 -2,167 -1,890 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.7 28.1 16.7 52.7 44.1 93.1 88.8 6.9 11.2 各类交易商数量(总计为374家)

108 120 103 95 116 261 291 (完)

(整理 程琳)

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