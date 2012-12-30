CFTC报告: NYMEX原油期货12月24日持仓报告(表)

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透12月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,476,652口) 344,880 150,173 468,079 593,186 785,491 1406145 1403743 70,507 72,909
较12月17日变动(减少17,199口)
3,251 -8,545 -6,076 -10,839 -2,486 -13,664 -17,107 -3,535 -92
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.4 10.2 31.7 40.2 53.2 95.2 95.1 4.8 4.9
各类交易商数量(总计为306家)
102 83 127 85 98 252 260 (完)
(整理 程琳)
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。