版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 14:58 BJT

CFTC报告: NYMEX原油期货12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,476,652口) 344,880 150,173 468,079 593,186 785,491 1406145 1403743 70,507 72,909

较12月17日变动(减少17,199口)

3,251 -8,545 -6,076 -10,839 -2,486 -13,664 -17,107 -3,535 -92

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.4 10.2 31.7 40.2 53.2 95.2 95.1 4.8 4.9

各类交易商数量(总计为306家)

102 83 127 85 98 252 260 (完)

(整理 程琳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐