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市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 15:02 BJT

CFTC报告: CBOT大豆期货12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(569,969口) 178,921 64,308 77,532 254,845 365,490 511,298 507,330 58,671 62,639 较12月17日变动(减少41,716口) -18,531 4,319 -11,649 -2,234 -27,202 -32,414 -34,532 -9,302 -7,184 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.4 11.3 13.6 44.7 64.1 89.7 89.0 10.3 11.0 各类交易商数量(总计为432家)

137 106 151 126 141 350 341 (完)

(整理 程琳)

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