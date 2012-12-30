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市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 15:07 BJT

CFTC报告: ICE棉花期货12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(166,099口)

65,581 31,638 13,641 71,480 111,208 150,702 156,487 15,397 9,612 较12月17日变动(减少748口)

686 -3,345 -377 113 4,892 422 1,170 -1,170 -1,918 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.5 19.0 8.2 43.0 67.0 90.7 94.2 9.3 5.8 各类交易商数量(总计为271家)

116 69 65 51 58 196 167 (完)

(整理 程琳)

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