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亚洲 | 2012年 12月 30日 星期日 15:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           47.30     -0.73     -1.52   1291212
 搜狐                           45.16     +0.54     +1.21    566389
 网易                           41.78     -0.19     -0.45    609631
 百度                           99.43     -2.02     -1.99   3882611
 亚信科技                       10.60     +0.06     +0.57     79114
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.98     +0.06     +0.35   1081286
 联电                            2.02     +0.02     +1.00    326738
 日月光                          4.16     +0.02     +0.48     48892
 硅品精密                        5.26     +0.03     +0.57    229435
 和信超媒体                      1.02     +0.04     +4.08     97049
 友达                            4.44     +0.05     +1.14     70301
 中华电信                       31.96     +0.22     +0.69     44939
 台湾国际航电                   41.32     +0.61     +1.49   1215219
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       58.31     +0.23     +0.40    110174
 中国联通                       15.94     +0.13     +0.82     77500
 中国电信                       55.24     +0.01     +0.02     18610
 中芯国际                        2.37     +0.09     +3.95     33706
 电讯盈科                        4.39     +0.02     +0.46     33010

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