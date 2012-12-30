《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月28日

中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%--能源局

路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。