CFTC报告: COMEX期金12月24日持仓报告(表)

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透12月28日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(426,300口)
200,436 50,340 24,184 139,479 327,143 364,099 401,667 62,201 24,633 较12月17日变动(减少9,442口)
-2,205 5,480 -2,278 1,699 -12,771 -2,784 -9,569 -6,658 127 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
47.0 11.8 5.7 32.7 76.7 85.4 94.2 14.6 5.8 各类交易商数量(总计为331家)
183 70 71 52 48 271 162 (完)
(整理 程琳)
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。