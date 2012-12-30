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市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 15:12 BJT

CFTC报告: COMEX期金12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(426,300口)

200,436 50,340 24,184 139,479 327,143 364,099 401,667 62,201 24,633 较12月17日变动(减少9,442口)

-2,205 5,480 -2,278 1,699 -12,771 -2,784 -9,569 -6,658 127 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.0 11.8 5.7 32.7 76.7 85.4 94.2 14.6 5.8 各类交易商数量(总计为331家)

183 70 71 52 48 271 162 (完)

(整理 程琳)

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