CFTC报告: COMEX期铜12月24日持仓报告(表)

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透12月28日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(148,449口)
45,600 37,889 16,725 71,060 79,791 133,385 134,405 15,064 14,044 较12月17日变动(减少5,366口)
-5,935 1,408 611 138 -4,876 -5,186 -2,857 -180 -2,509 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.7 25.5 11.3 47.9 53.7 89.9 90.5 10.1 9.5 各类交易商数量(总计为197家)
59 68 39 45 45 129 136 (完)
(整理 程琳)
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。