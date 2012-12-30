版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 30日 星期日 15:17 BJT

CFTC报告: COMEX期铜12月24日持仓报告(表)

路透12月28日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(148,449口)

45,600 37,889 16,725 71,060 79,791 133,385 134,405 15,064 14,044 较12月17日变动(减少5,366口)

-5,935 1,408 611 138 -4,876 -5,186 -2,857 -180 -2,509 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.7 25.5 11.3 47.9 53.7 89.9 90.5 10.1 9.5 各类交易商数量(总计为197家)

59 68 39 45 45 129 136 (完)

(整理 程琳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐