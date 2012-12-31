金砖国家: 12月28日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透12月31日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 涨0.55%,收报1,055.18点.
中国股市:沪综指周五收升1.2%,创下逾半年来收盘新高.分析师指出,大盘近期强势调整,已吸引更多资金关注股市.今日金融地产股再度"揭竿而起",推动大盘轻松跃过年线(250天线).沪综指 收报2,233.252点,涨27.355点或1.24%,此前收盘高点为6月21日的2,260.88点.本周大盘累积上涨3.7%,为连续第四根阳线.上海A股今日成交额为915亿元人民币,较上日的1,000亿元有所减少.
香港股市:创下近18个月来的最高收位,投资者追捧中资非银行金融板块,此前中国央行承诺将对该行业加快进行改革.恒生指数 今日收高0.2%,报22,666.6点,创2011年7月8日以来最高收位,本周共涨0.7%.恒生国企指数 周五涨0.3%,本周上涨1.3%.
中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收高,因中间价连跌六天后走强,跟随隔夜欧元涨势.交易员称客盘全天稍偏结汇,惟临近年底市场意兴阑珊,市场保持窄幅振荡.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,360点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3695元.
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俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,526.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.36%至810.15点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.52%报30.4075;卢布兑欧元 跌0.07%,报40.2600. ==============================================================
印度股市:收高,ONGC等油企股涨势引领大盘.此前媒体报导称,印度石油部提议逐步上调柴油价格.指标BSE指数 收高0.63%,或121.04点至19,444.84点,本周则收高1.05%,为三周来首次.
印度汇市:印度卢比兑美元本周上扬0.6%,受本月有外资强劲流入的扶助,但市场人气在印度公布经常帐数据前仍旧谨慎,且因美国"财政悬崖"谈判悬而未决.卢比兑美元 收报54.7550/7650,周四收盘价为54.93/94.
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巴西股市:全年呈拉锯走势,因市场对欧债危机、经济成长低迷和政府干预民间部门的担忧,抵消了全球流动性充裕和低利率可能带来的利好.但有许多人分析师认为随着国内外经济前景转好,2013年巴西股市仍有上扬空间.圣保罗交易所Bovespa指数 当日收高0.89%,收报60,952.08点,当周则收升2.35%.
巴西汇市:巴西雷亚尔为2012年全球表现最差的货币之一,因该国经济成长甚微,且决策者大举干预,让本币汇率更有利于出口商.据国际清算银行(BIS)统计的36种交易最频繁的币种排名,雷亚尔兑美元 今年收低8.6%,为表现第三差的货币,仅次于阿根廷披索和日圆.雷亚尔兑美元周五收报2.044,决策者对这一汇率水平似乎感到满意,因为在提高巴西出口商国际竞争力的同时,又不会带来过多通胀压力. ==============================================================
南非股市:从上日纪录高位处小幅回落,市场对美国避免"财政悬崖"的政治谈判感到愈发忧虑,导致全球股市表现不振.综合指数 收低0.11%至39,385.04点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.14%,报34,930.61点.
南非汇市:兰特兑美元小跌,投资者在年内最后几天内不愿大举建立高风险资产仓位.1459GMT,兰特兑美元 报8.5015,较周四收盘价8.4780下滑0.28%. (完) (编译 梁睿雪; 审校 白云)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)