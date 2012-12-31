金砖国家: 12月28日股汇市收盘纵览

路透12月31日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.55%,收报1,055.18点.

中国股市:沪综指周五收升1.2%,创下逾半年来收盘新高.分析师指出,大盘近期强势调整,已吸引更多资金关注股市.今日金融地产股再度"揭竿而起",推动大盘轻松跃过年线(250天线).沪综指 收报2,233.252点,涨27.355点或1.24%,此前收盘高点为6月21日的2,260.88点.本周大盘累积上涨3.7%,为连续第四根阳线.上海A股今日成交额为915亿元人民币,较上日的1,000亿元有所减少.

香港股市:创下近18个月来的最高收位,投资者追捧中资非银行金融板块,此前中国央行承诺将对该行业加快进行改革.恒生指数 今日收高0.2%,报22,666.6点,创2011年7月8日以来最高收位,本周共涨0.7%.恒生国企指数 周五涨0.3%,本周上涨1.3%.

中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收高,因中间价连跌六天后走强,跟随隔夜欧元涨势.交易员称客盘全天稍偏结汇,惟临近年底市场意兴阑珊,市场保持窄幅振荡.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,360点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3695元.

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俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,526.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.36%至810.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.52%报30.4075;卢布兑欧元 跌0.07%,报40.2600. ==============================================================

印度股市:收高,ONGC等油企股涨势引领大盘.此前媒体报导称,印度石油部提议逐步上调柴油价格.指标BSE指数 收高0.63%,或121.04点至19,444.84点,本周则收高1.05%,为三周来首次.

印度汇市:印度卢比兑美元本周上扬0.6%,受本月有外资强劲流入的扶助,但市场人气在印度公布经常帐数据前仍旧谨慎,且因美国"财政悬崖"谈判悬而未决.卢比兑美元 收报54.7550/7650,周四收盘价为54.93/94.

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巴西股市:全年呈拉锯走势,因市场对欧债危机、经济成长低迷和政府干预民间部门的担忧,抵消了全球流动性充裕和低利率可能带来的利好.但有许多人分析师认为随着国内外经济前景转好,2013年巴西股市仍有上扬空间.圣保罗交易所Bovespa指数 当日收高0.89%,收报60,952.08点,当周则收升2.35%.

巴西汇市:巴西雷亚尔为2012年全球表现最差的货币之一,因该国经济成长甚微,且决策者大举干预,让本币汇率更有利于出口商.据国际清算银行(BIS)统计的36种交易最频繁的币种排名,雷亚尔兑美元 今年收低8.6%,为表现第三差的货币,仅次于阿根廷披索和日圆.雷亚尔兑美元周五收报2.044,决策者对这一汇率水平似乎感到满意,因为在提高巴西出口商国际竞争力的同时,又不会带来过多通胀压力. ==============================================================

南非股市:从上日纪录高位处小幅回落,市场对美国避免"财政悬崖"的政治谈判感到愈发忧虑,导致全球股市表现不振.综合指数 收低0.11%至39,385.04点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.14%,报34,930.61点.