日韩经济指标预测--12月31日-1月7日****

路透12月31日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据公布 1月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 +0.9% +3.8% 进口(较上年同期) -2.2% +0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差44 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 48.16 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,260.9 1月4日(五) 暂无重要经济数据公布 * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)