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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 07:03 BJT

****日韩经济指标预测--12月31日-1月7日****

路透12月31日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
                           
    * 12月31日当周    

 12月31日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
    
 1月1日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0000      韩国出口(较上年同期)                                12月初值          +0.9%          +3.8%
              进口(较上年同期)                                                  -2.2%          +0.9%
              贸易收支(亿美元)                                                     --          顺差44
   
    
 1月2日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)                12月             --          48.16
  
 1月3日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2100      韩国外汇储备(亿美元)                                    12月             --        3,260.9
 
    
 1月4日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    * 1月7日当周

 1月7日(一)
 暂无重要经济数据公布
    (完)

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