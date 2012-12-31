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市场报道 | 2012年 12月 31日 星期一 08:08 BJT

****欧洲经济指标预测--12月31日-1月7日****

路透12月31日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    12月31日当周
 
 12月31日(一)
 暂无重要经济指标.
  
 1月1日(二)
 暂无其它重要经济指标.
   
 1月2日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段  预估值     前值
 --       德国消费者物价调合指数(HICP)(较    12月初值   +0.8%    -0.2%
          前月)                                                
          德国HICP(较上年同期)                          +2.0%    +1.9%
          德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               +0.7%    -0.1%
          德国CPI(较上年同期)                           +1.9%    +1.9%
 0843     意大利制造业采购经理人指数(PMI)        12月    45.3     45.1
 0848     法国Markit制造业PMI                    12月    44.6     44.6
 0853     德国Markit/BME制造业PMI                12月    46.3     46.3
 0858     欧元区Marki制造业PMI                   12月    46.3     46.3
 0928     英国Markit/CIPS制造业PMI               12月    49.1     49.1
 
 1月3日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段  预估值     前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)        12月    持平     持平
          英国Nationwide房价指数(较上年同              -0.9%    -1.2%
          期)                                                 
 0800     瑞士KOF领先指标                       12月    1.35     1.50
 0830     瑞士CS/SVME PMI                       12月    48.5     48.5
 0855     德国失业人数变动(万人)                12月   增加1  增加0.5
          德国未经季节调整总失业人数(万人                280      280
          )                                                   
          德国失业率                                    6.9%     6.9%
          德国经季节调整总失业人数(万人)                  --    293.9
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)            11月   +3.8%    +3.9%
          欧元区民间贷款                               -0.5%    -0.7%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                  --    +3.1%
 0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI              12月    49.5     49.3
        
 1月4日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段  预估值     前值
 0700     德国零售销售(较上年同期)          11月修正   +0.8%    -2.8%
                                                  值          
          德国零售销售(较前月)                         -1.2%    -0.8%
 0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI           12月    45.0     44.6
 0848     法国Markit服务业PMI                   12月    46.0     46.0
          法国Markit综合PMI                               --     45.0
 0853     德国Markit服务业PMI                   12月    52.1     52.1
 0858     欧元区Markit服务业PMI                 12月    47.8     47.8
          欧元区Markit综合PMI                           47.3     47.3
 0928     英国Markit/CIPS服务业PMI              12月    50.2     50.2
 0930     英国消费者信贷(亿英镑)                11月   减少1    减少5
          英国抵押贷款额(亿英镑)                       增加5    增加2
          英国抵押贷款批准宗数(千件)                    53.8     53.0
          英国M4货供额                                    --    +0.2%
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)    12月初值   +2.1%    +2.2%
              (较上年同期)                                    
 1000     意大利CPI(较前月)                 12月初值   +0.2%    -0.2%
          意大利CPI(较上年同期)                        +2.4%    +2.5%
          意大利HICP(较前月)                           +0.2%    -0.3%
          意大利HICP(较上年同期)                       +2.4%    +2.6%
    1月7日当周
 1月7日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段  预估值    前值
 0930     欧元区Sentix投资者信心指数              1月  负15.2  负16.8
 1000     欧元区PPI(较上月)                      11月      --   +0.1%
          欧元区PPI(较上年同期)                         +2.3%   +2.6%
 (完)

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