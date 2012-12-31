欧洲经济指标预测--12月31日-1月7日****

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透12月31日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济指标. 1月1日(二) 暂无其它重要经济指标. 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 德国消费者物价调合指数(HICP)(较 12月初值 +0.8% -0.2% 前月) 德国HICP(较上年同期) +2.0% +1.9% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% -0.1% 德国CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 0843 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 12月 45.3 45.1 0848 法国Markit制造业PMI 12月 44.6 44.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 12月 46.3 46.3 0858 欧元区Marki制造业PMI 12月 46.3 46.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 49.1 49.1 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 持平 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同 -0.9% -1.2% 期) 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.35 1.50 0830 瑞士CS/SVME PMI 12月 48.5 48.5 0855 德国失业人数变动(万人) 12月 增加1 增加0.5 德国未经季节调整总失业人数(万人 280 280 ) 德国失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整总失业人数(万人) -- 293.9 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +3.8% +3.9% 欧元区民间贷款 -0.5% -0.7% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 49.5 49.3 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国零售销售(较上年同期) 11月修正 +0.8% -2.8% 值 德国零售销售(较前月) -1.2% -0.8% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 45.0 44.6 0848 法国Markit服务业PMI 12月 46.0 46.0 法国Markit综合PMI -- 45.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.1 52.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 47.8 47.8 欧元区Markit综合PMI 47.3 47.3 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 50.2 50.2 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 减少1 减少5 英国抵押贷款额(亿英镑) 增加5 增加2 英国抵押贷款批准宗数(千件) 53.8 53.0 英国M4货供额 -- +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP) 12月初值 +2.1% +2.2% (较上年同期) 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.4% +2.5% 意大利HICP(较前月) +0.2% -0.3% 意大利HICP(较上年同期) +2.4% +2.6% 1月7日当周 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负15.2 负16.8 1000 欧元区PPI(较上月) 11月 -- +0.1% 欧元区PPI(较上年同期) +2.3% +2.6% (完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。