中国经济：预计明年GDP增长7.5%,CPI涨3.5%--发改委副主任

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京12月31日 - 中国国家发改委副主任张晓强表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标.
中国证券报周一并援引中国工商银行行长杨凯生的话称,为保持明年7.5%以上的经济增速,信贷规模会增加.
张晓强预计,明年城乡居民的实际收入将继续与GDP的增长保持同速或稍高.在明年全球经济仍低迷的情况下,中国作为全球第一大出口国,明年外需不足必定会给中国企业和经济增长带来巨大压力,出口形势依然严峻.
"发展现代农业、加强自主创新、发展服务业、积极稳妥推进城镇化对明年我国经济发展将具有重要作用."张晓强称.
他指出,今后的发展要在转变经济发展方式上取得重大进展,着力提高各类市场主体的发展新活力,使经济发展更多依靠内需拉动,更多依靠现代服务业和战略性新兴产业,更多依靠科技进步,循环经济和节约资源推动,更多依靠城乡区域协调互动.
中国政府今年GDP增长目标为7.5%左右,CPI目标为4%左右.今年前三季度实现GDP同比增长7.7%,1-11月CPI同比上涨2.7%.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)