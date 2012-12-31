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市场报道 | 2012年 12月 31日 星期一 08:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月31日-1月7日****

路透12月31日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

  * 12月31日当周
    
  12月31日(一)
  暂无重要经济数据.
    
  1月1日(二)
  新年假期,市场和政府机构关闭.
    
 1月2日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  预估值     前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)       12月29日当周      --    +0.7%
                                                                      
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)     12月29日当周      --    +2.9%
 1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       12月终值      --     54.2
 1430     加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                12月      --    50.38
 1500     美国建筑支出                                  11月   +0.6%    +1.4%
 1500     美国供应管理协会(ISM)制造业指数               12月    50.2     49.5
                                 物价分项指数                   52.0     52.5
                                 就业分项指数                     --     48.4
                               新订单分项指数                     --     50.3
 1530     美国达拉斯联储银行服务业总体活动展            12月      --      7.1
          望指数                                                      
 1900     美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记     12月11-12日                 
          录                                                          
    
 1月3日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段  预估值      前值
 1200     美国抵押贷款指数                     12月21日当周      --     817.0
          美国再融资指数                                         --   4,519.1
 1230     美国Challenger企业计划裁员人数(万人          12月      --    5.7081
          )                                                          
 1315     美国ADP民间就业岗位(万)                      12月  增加13  增加11.8
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)         12月29日当周      --      35.0
          初请失业金人数四周均值(万人)                           --    35.675
                                                                     
              续请失业金人数(万人)             12月22日当周      --     320.6
 --       美国ICSC连锁店销售                           12月      --     -0.1%
 --       美国国内汽车销售(万辆)                       12月   1,510   1,547.7
        
 1月4日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值      前值
 1330     美国非农就业岗位(万个)                      12月  增加14.5  增加14.6
          美国民间就业岗位(万个)                            增加14.5  增加14.7
          美国失业率                                            7.8%      7.7%
          美国平均时薪                                         +0.2%     +0.2%
          美国每周平均工时                                      34.4      34.4
          美国制造业就业岗位                                    持平   减少0.7
 1330     加拿大就业岗位(万个)                        12月   增加0.5  增加5.93
          加拿大失业率                                          7.3%      7.2%
          加拿大全职就业人数(万人)                                --  增加5.52
          加拿大兼职就业人数(万人)                                --  增加0.41
          加拿大就业参与率                                        --     66.8%
 1330     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月     -0.2%     -0.1%
          加拿大PPI(较上年同期)                                   --     -0.2%
 1500     美国工厂订单                                11月     +0.4%     +0.8%
          美国耐久财(耐用品)订单                11月修正值        --     +0.7%
          美国扣除运输的耐久财订单                                --     +1.6%
          美国扣除国防的耐久财订单                                --     +0.8%
          美国扣除飞机的非国防资本财订单                          --     +2.7%
 1500     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数           12月      54.3      54.7
 1530     美国ECRI一周领先指标                12月28日当周        --     128.3
    
  * 1月7日当周
    
 1月7日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1500     美国就业指数                               12月          --       107.8
 1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)              12月          --        46.4
                   经季节调整PMI                                   --        47.5
 (完)

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