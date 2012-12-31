美国与加拿大经济指标预测--12月31日-1月7日****

路透12月31日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据. 1月1日(二) 新年假期,市场和政府机构关闭. 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月29日当周 -- +0.7% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月29日当周 -- +2.9% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 54.2 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 12月 -- 50.38 1500 美国建筑支出 11月 +0.6% +1.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 50.2 49.5 物价分项指数 52.0 52.5 就业分项指数 -- 48.4 新订单分项指数 -- 50.3 1530 美国达拉斯联储银行服务业总体活动展 12月 -- 7.1 望指数 1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记 12月11-12日 录 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 -- 817.0 美国再融资指数 -- 4,519.1 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人 12月 -- 5.7081 ) 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加13 增加11.8 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- 35.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.675 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 -- 320.6 -- 美国ICSC连锁店销售 12月 -- -0.1% -- 美国国内汽车销售(万辆) 12月 1,510 1,547.7 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加14.5 增加14.6 美国民间就业岗位(万个) 增加14.5 增加14.7 美国失业率 7.8% 7.7% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.4 34.4 美国制造业就业岗位 持平 减少0.7 1330 加拿大就业岗位(万个) 12月 增加0.5 增加5.93 加拿大失业率 7.3% 7.2% 加拿大全职就业人数(万人) -- 增加5.52 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加0.41 加拿大就业参与率 -- 66.8% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.1% 加拿大PPI(较上年同期) -- -0.2% 1500 美国工厂订单 11月 +0.4% +0.8% 美国耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +0.7% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.6% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.7% 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 54.3 54.7 1530 美国ECRI一周领先指标 12月28日当周 -- 128.3 * 1月7日当周 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国就业指数 12月 -- 107.8 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.4 经季节调整PMI -- 47.5 (完)