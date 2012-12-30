《亚洲金融市场假期一览表》--2012年12月31日-2013年12月31日

韩国金融市场：韩元受避险情绪影响下滑，韩股小跌

民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。