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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报12月31日

* 头版头条:

--美国能否避过财政悬崖还看今天,两党参议院领袖正尽最后努力谈判,主要为临时措施,希望赶及明天堕崖前至少达成局部协议,惟双方分歧大.

* 其他:

--一个自称专门针对上市公司财务漏洞的组织"网上股票调查组"发表报告指出,天瑞水泥 正面临债务违约危机,其手头现金未必可偿还即将到期的债券;天瑞发言人于截稿前未有回覆查询.

--两支新股--金轮天地与迅捷环球启动跨年招股,抢于2013年初挂牌,两家公司合共集资额最多约9亿港元.

--宏华集团 公布,公司制定2013年销售收入力争突破100亿元人民币.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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