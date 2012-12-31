《香港报摘》--经济日报12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--美国能否避过财政悬崖还看今天,两党参议院领袖正尽最后努力谈判,主要为临时措施,希望赶及明天堕崖前至少达成局部协议,惟双方分歧大.
* 其他:
--一个自称专门针对上市公司财务漏洞的组织"网上股票调查组"发表报告指出,天瑞水泥 正面临债务违约危机,其手头现金未必可偿还即将到期的债券;天瑞发言人于截稿前未有回覆查询.
--两支新股--金轮天地与迅捷环球启动跨年招股,抢于2013年初挂牌,两家公司合共集资额最多约9亿港元.
--宏华集团 公布,公司制定2013年销售收入力争突破100亿元人民币.(完)
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)