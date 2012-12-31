《中国报摘》--其他报纸重要消息12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
**上海证券报**
--商务部国际贸易谈判代表兼副部长高虎城指出,贯彻落实促进流通发展的政策,是明年国内流通和国内贸易工作的重点任务,要在扩消费长效机制中找准突破口和切入点;要落实和完善稳定外贸增长的各项政策,继续做好加快出口退税进度、拓宽贸易融资渠道、扩大出口信用保险规模、提高贸易便利化水平等工作.
--交通运输部部长杨传堂表示,明年要加快国家高速公路网剩余路段、"瓶颈"路段建设;对车流量饱和路段、重点城市周边地区、重要旅游风景区路段进行扩容改造.
**第一财经日报**
--深圳前海跨境人民币贷款业务启动的"第一单"已基本敲定,这笔数亿元贷款将由香港恒生银行 与前海开发投资控股公司共同完成.
**人民日报**
--国家广电总局电影局预计,今年中国电影市场总票房将达168亿元人民币,国产电影票房将达80亿元,同比分别增长28%和14%.其中上映18天的电影《泰囧》以9.4亿元的票房,成为最卖座的国产电影.(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)