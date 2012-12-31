《中国报摘》--其他报纸重要消息12月31日

**上海证券报**

--商务部国际贸易谈判代表兼副部长高虎城指出,贯彻落实促进流通发展的政策,是明年国内流通和国内贸易工作的重点任务,要在扩消费长效机制中找准突破口和切入点;要落实和完善稳定外贸增长的各项政策,继续做好加快出口退税进度、拓宽贸易融资渠道、扩大出口信用保险规模、提高贸易便利化水平等工作.

--交通运输部部长杨传堂表示,明年要加快国家高速公路网剩余路段、"瓶颈"路段建设;对车流量饱和路段、重点城市周边地区、重要旅游风景区路段进行扩容改造.

**第一财经日报**

--深圳前海跨境人民币贷款业务启动的"第一单"已基本敲定,这笔数亿元贷款将由香港恒生银行 与前海开发投资控股公司共同完成.

**人民日报**