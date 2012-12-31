《香港报摘》--信报12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--白表人士免补地价购买居屋(居者有其屋,为政府兴建公营房屋并以廉价售予低收入市民)政策快将实施,市场传出,位于港岛区筲箕湾的居屋东涛苑一个极高层海景单位以600万港元成交,比起同区私人楼宇造价更高.
* 其他:
--刚在香港上市的中国白银集团 主席兼首席执行官陈万天称,相信期货有助提升白银的需求,亦令公司的销售渠道增多,提高毛利率.
--招商局国际 的间接附属公司将以1.85亿美元收购东非国家吉布提的港口合营公司23.5%股权.(完)
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)