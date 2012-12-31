《香港报摘》--信报12月31日

* 头版头条:

--白表人士免补地价购买居屋(居者有其屋,为政府兴建公营房屋并以廉价售予低收入市民)政策快将实施,市场传出,位于港岛区筲箕湾的居屋东涛苑一个极高层海景单位以600万港元成交,比起同区私人楼宇造价更高.

* 其他:

--刚在香港上市的中国白银集团 主席兼首席执行官陈万天称,相信期货有助提升白银的需求,亦令公司的销售渠道增多,提高毛利率.

--招商局国际 的间接附属公司将以1.85亿美元收购东非国家吉布提的港口合营公司23.5%股权.(完)