中国证券: 券商销售金融产品应制定投资者适当制度

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海12月31日 - 中国证券业协会发布相关指引要求,证券公司向客户销售金融产品,或者以客户买入金融产品为目的提供投资顾问、融资融券、资产管理、柜台服务等金融服务,应制定投资者适当性制度,向客户销售适当的金融产品或提供适当的金融服务.
该《指引》称,证券公司向客户销售的金融产品或提供的金融服务,应当符合以下要求:投资期限和品种符合客户的投资目标;风险等级符合客户的风险承受能力等级;客户签署风险揭示书,确认已充分理解金融产品或金融服务的风险.
证券公司销售金融产品、提供金融服务,应当向客户披露产品或服务的说明书等信息披露文件、公司与客户之间可能存在的利益冲突以及有助于客户理解相关投资并进行分析判断的其他信息.
证券公司销售复杂或高风险金融产品,应当向客户披露评估金融产品的风险特征与客户风险承受能力的匹配情况.对具有杠杆效应的复杂或高风险金融产品,证券公司应当向客户提示可能产生的最大损失.对流动性差或者不存在公开交易市场的复杂或高风险金融产品,证券公司应当如实向客户披露.
中证报援引证券业协会有关负责人表示,证券公司仅执行客户买卖公开市场交易的股票、基金、债券等交易指令的,即通常所说的"通道服务",不适用《指引》. (发稿 刘昕; 审校 黄凯)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)