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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 09:48 BJT

(重发)-全球金市: 金价走高,今年有望实现连续第十二年上涨

(重发调整直接提取码)

路透新加坡12月31日 - 金价周一上涨,此前欧元兑美元走强,但投资者仍在观望,因美国国会有关财政悬崖的磋商出现停滞.

0004GMT,现货金 上涨1.25美元,报每盎司1,656.64.今年金价上涨了约6%,且有望连续第十二年上涨,得益于利率触底,对欧元区财政稳定的忧虑以及央行购入黄金进行储备多元化.

美国2月期金 上涨1.70美元至每盎司1,657.60.

有关阻止美国经济跌落"财政悬崖"的努力周日停滞下来,因民主党和共和党仍未能就防止新年伊始自动增税问题达成协议..(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 白云)

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