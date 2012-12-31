(重发)-全球金市: 金价走高,今年有望实现连续第十二年上涨

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(重发调整直接提取码)
路透新加坡12月31日 - 金价周一上涨,此前欧元兑美元走强,但投资者仍在观望,因美国国会有关财政悬崖的磋商出现停滞.
0004GMT,现货金 上涨1.25美元,报每盎司1,656.64.今年金价上涨了约6%,且有望连续第十二年上涨,得益于利率触底,对欧元区财政稳定的忧虑以及央行购入黄金进行储备多元化.
美国2月期金 上涨1.70美元至每盎司1,657.60.
有关阻止美国经济跌落"财政悬崖"的努力周日停滞下来,因民主党和共和党仍未能就防止新年伊始自动增税问题达成协议..(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 白云)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)