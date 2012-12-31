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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月31日

路透香港12月31日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7
512港元 )
    
    美国道琼斯工业指数 周五收低158.2点,或1.21%,报12,938.11点.因美国联邦政府逼近"财政悬崖",
而且尚无希望达成协议.  
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       216.160   -0.22      11421            16.755      -0.50
 中国铝业                      11.540    0.52      31950             3.578       0.50
 中国移动                      58.250   -0.10     106240            90.301       0.06
 中国人寿                      47.130   -0.13      47790            24.354      -0.80
 中石油                       141.000   -0.54      20244            10.929      -0.82
 中石化                       112.150    0.04       7751             8.693      -0.65
 汇丰控股                      52.540   -0.47     209586            81.450      -0.55
 中电信                        55.060   -0.33      17721             4.268       0.18
 中国联通                      16.100    1.00      91657            12.479      -0.48
 兖州煤业                      16.420   -0.55      16406            12.727      -0.41
 华能国际                      36.470   -0.27      18524             7.067      -1.57
 南方航空                      24.790   -0.48       1668             3.843      -1.21
 东方航空                      19.660    0.05       3660             1.524     -50.20
 中芯国际                       2.420    2.11      33437             0.375      -2.56 (完)

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