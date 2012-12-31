《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港12月31日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7 512港元 ) 美国道琼斯工业指数 周五收低158.2点,或1.21%,报12,938.11点.因美国联邦政府逼近"财政悬崖", 而且尚无希望达成协议. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 216.160 -0.22 11421 16.755 -0.50 中国铝业 11.540 0.52 31950 3.578 0.50 中国移动 58.250 -0.10 106240 90.301 0.06 中国人寿 47.130 -0.13 47790 24.354 -0.80 中石油 141.000 -0.54 20244 10.929 -0.82 中石化 112.150 0.04 7751 8.693 -0.65 汇丰控股 52.540 -0.47 209586 81.450 -0.55 中电信 55.060 -0.33 17721 4.268 0.18 中国联通 16.100 1.00 91657 12.479 -0.48 兖州煤业 16.420 -0.55 16406 12.727 -0.41 华能国际 36.470 -0.27 18524 7.067 -1.57 南方航空 24.790 -0.48 1668 3.843 -1.21 东方航空 19.660 0.05 3660 1.524 -50.20 中芯国际 2.420 2.11 33437 0.375 -2.56 (完)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)