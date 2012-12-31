中国个股: 光线传媒所投《泰囧》票房至9.4亿,成最卖座国产片--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月31日 - 人民日报周一报导,北京光线传媒股份有限公司 投资的的,上映18天的电影《人再囧途之泰囧》,票房收入升至9.4亿元人民币,超越上半年上映的《画皮2》,成为最卖座的国产电影.
观影人次方面,泰囧达近3,000万人次,超过进口大片《阿凡达》和《变形金刚3》,仅次于《泰坦尼克号》2D和3D双版合计的综合人次.
"12月22日,近450万观众在电影院观影,全国电影市场以1.6亿元的总票房,打破中国电影单日总票房纪录.12月29日,料峭寒风中,全国单日总票房依然保持在1.025亿元的高度."报导表示.
报导引述国家广电总局电影局预计,今年中国电影市场总票房将达168亿元,国产电影票房将达80亿元,同比分别增长28%和14%.
今年2月,中国和美国就解决世界贸易组织(WTO)电影相关问题的谅解备忘录达成协议.中国将海外分账电影配额数量由20部提高至34部.据统计,今年上半年国产影片市场份额仅占35%,创同期国产影片市场份额新低.
光线传媒上周二(25日)公告的该片票房为约6.9亿元人民币.该公司股票近一个月来一路上行,上周五收报31.95元,较12月初的20元左右上涨已逾五成.(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。