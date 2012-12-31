《香港重要政经日程》--12月31日-1月8日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
==================今日重要政经消息=====================
12月31日(周一)
-- 公布11月份M-3货币供应数字.
-- 公布11月份外汇基金总资产.
-- 福记食品 公布中期业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:00 华建控股 股东周年大会.
--10:30 超大现代 股东周年大会.
--10:30 博富临置业 股东周年大会.
--11:00 中国秦发 股东特别大会.
--11:00 城市电讯 股东周年大会.
--11:00 新环保能源 股东特别大会.
--11:00 南联地产 股东特别大会.
--11:30 首都创投 股东周年大会.
--12:00 华联国际 股东特别大会.
==================近期重要政经消息======================
1月1日(周二)
-- 元旦日公众假期.
1月2日(周三)
-- 碧桂园 公布第三季业绩.
*--14:30 罗兵咸永道新股市场回顾与展望记者会.
1月3日(周四)
-- 公布11月份零售销售数字.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
1月4日(周五)
--10:30 汇丰公布12月份PMI.
--10:30 中国全通 股东特别大会.
--11:00 航天控股 股东特别大会.
--11:00 能源国际 股东特别大会.
1月5日(周六)
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会.
1月7日(周一)
-- 金管局公布12月份香港外汇储备.
--10:00 冠亚商业 特别股东大会.
--10:30 大同集团 特别股东大会.
*1月8日(周二)
--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.
--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.
--10:30 蒙古能源 特别股东大会.
--15:00 霸菱资产管理记者会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)