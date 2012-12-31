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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 08:44 BJT

《香港重要政经日程》--12月31日-1月8日

==================今日重要政经消息=====================

12月31日(周一)

-- 公布11月份M-3货币供应数字.

-- 公布11月份外汇基金总资产.

-- 福记食品 公布中期业绩.

-- 北泰 公布全年业绩.

--10:00 华建控股 股东周年大会.

--10:30 超大现代 股东周年大会.

--10:30 博富临置业 股东周年大会.

--11:00 中国秦发 股东特别大会.

--11:00 城市电讯 股东周年大会.

--11:00 新环保能源 股东特别大会.

--11:00 南联地产 股东特别大会.

--11:30 首都创投 股东周年大会.

--12:00 华联国际 股东特别大会.

==================近期重要政经消息======================

1月1日(周二)

-- 元旦日公众假期.

1月2日(周三)

-- 碧桂园 公布第三季业绩.

*--14:30 罗兵咸永道新股市场回顾与展望记者会.

1月3日(周四)

-- 公布11月份零售销售数字.

--09:00 宝源控股 股东特别大会.

1月4日(周五)

--10:30 汇丰公布12月份PMI.

--10:30 中国全通 股东特别大会.

--11:00 航天控股 股东特别大会.

--11:00 能源国际 股东特别大会.

1月5日(周六)

--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会.

1月7日(周一)

-- 金管局公布12月份香港外汇储备.

--10:00 冠亚商业 特别股东大会.

--10:30 大同集团 特别股东大会.

*1月8日(周二)

--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.

--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.

--10:30 蒙古能源 特别股东大会.

--15:00 霸菱资产管理记者会.

--16:30 马斯葛 特别股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)

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