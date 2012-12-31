《全球重要经济事件一览表》--12月31日-1月7日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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12月31日(一)
暂无重要经济事件
1月1日(二)
暂无重要经济事件
1月2日(三)
华盛顿 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布2012年12月11-12日会议记录(1900)
1月3日(四)
暂无重要经济事件
1月4日(五)
圣地亚哥--费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席美国经济学会(AEA)年会.美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦出席该会,并在其中的AEA/美国金融协会联合举办的午餐会上发表讲话,主题为"金融系统互相关联和系统性风险:危机带来的经验教训与和政策意涵".圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与主题为"金融危机后的联储独立性:我们应该担心吗?"的小组讨论.
1月5日(六)
圣地亚哥--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦担任AEA年会"危机过后:有关货币政策的教训和教导?"小组的主席.(1815)
圣地亚哥--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加AEA年会"美联储100周年回顾"小组讨论.(1815)
1月7日(一)
暂无重要经济事件
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍; 审校 白云)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)