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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 08:52 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月31日-1月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月31日(一)

暂无重要经济事件

1月1日(二)

暂无重要经济事件

1月2日(三)

华盛顿 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布2012年12月11-12日会议记录(1900)

1月3日(四)

暂无重要经济事件

1月4日(五)

圣地亚哥--费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席美国经济学会(AEA)年会.美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦出席该会,并在其中的AEA/美国金融协会联合举办的午餐会上发表讲话,主题为"金融系统互相关联和系统性风险:危机带来的经验教训与和政策意涵".圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与主题为"金融危机后的联储独立性:我们应该担心吗?"的小组讨论.

1月5日(六)

圣地亚哥--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦担任AEA年会"危机过后:有关货币政策的教训和教导?"小组的主席.(1815)

圣地亚哥--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加AEA年会"美联储100周年回顾"小组讨论.(1815)

1月7日(一)

暂无重要经济事件

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍; 审校 白云)

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