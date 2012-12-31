中港个股: 中联重科以2.358亿美元向弘毅高盛等购回CIFA剩余股权

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海12月31日--- - 中国大型工程机械生产商--中联重科 公告称,拟以2.358亿美元向弘毅投资、高盛 等机构和个人收购其控股子公司香港CIFA公司的剩余股权,从而实现对意大利CIFA公司的全资拥有.
2008年,中联重科联合弘毅投资,高盛和曼达林基金成立香港CIFA公司,并完成对全球知名混凝土机械生产商意大利CIFA的100%股权收购,2009年CIFA五位管理层增资香港CIFA.
收购前,中联重科子公司拥有香港CIFA的59.32%股权,而弘毅投资和高盛分别持有17.84%和12.77%股权.公告称,收购香港CIFA40.68%股权,采取现金支付形式,资金来源为公司自筹资金.
公告称,目前,中联重科混凝土机械与CIFA公司已实现技术、市场营销、营运、信息化全方位的一体化整合,迈入稳定发展期.交易完成后,有利于进一步提升公司内部资源的无缝整合,同时提高公司未来盈利能力.预计2013年将增加中联重科每股收益0.02元.
香港CIFA公司2011年净利为1,628.5万美元;2012年上半年为4,545万美元.
公告显示,此次交易的企业价值/息税折旧摊销前利润的比率(EV/EBITDA倍数)为8.28,低于全球工程机械行业2011年以来的平均值.若以市盈率计,本次交易约为8.59倍,亦低于国内上市同行的估值.
中联重科A股上周五收报9.29元,过去一个月上涨17.6%.(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)