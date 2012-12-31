中港个股: 中联重科以2.358亿美元向弘毅高盛等购回CIFA剩余股权

路透上海12月31日--- - 中国大型工程机械生产商--中联重科 公告称,拟以2.358亿美元向弘毅投资、高盛 等机构和个人收购其控股子公司香港CIFA公司的剩余股权,从而实现对意大利CIFA公司的全资拥有.

2008年,中联重科联合弘毅投资,高盛和曼达林基金成立香港CIFA公司,并完成对全球知名混凝土机械生产商意大利CIFA的100%股权收购,2009年CIFA五位管理层增资香港CIFA.

收购前,中联重科子公司拥有香港CIFA的59.32%股权,而弘毅投资和高盛分别持有17.84%和12.77%股权.公告称,收购香港CIFA40.68%股权,采取现金支付形式,资金来源为公司自筹资金.

公告称,目前,中联重科混凝土机械与CIFA公司已实现技术、市场营销、营运、信息化全方位的一体化整合,迈入稳定发展期.交易完成后,有利于进一步提升公司内部资源的无缝整合,同时提高公司未来盈利能力.预计2013年将增加中联重科每股收益0.02元.

香港CIFA公司2011年净利为1,628.5万美元;2012年上半年为4,545万美元.

公告显示,此次交易的企业价值/息税折旧摊销前利润的比率(EV/EBITDA倍数)为8.28,低于全球工程机械行业2011年以来的平均值.若以市盈率计,本次交易约为8.59倍,亦低于国内上市同行的估值.