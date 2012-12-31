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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 08:54 BJT

全球外汇市场12月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

- 多个欧洲国家市场休市,英国市场交易半天.欧洲无经济数据公布

1530 - 美国达拉斯联邦储备银行12月德州制造业指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 白云)

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