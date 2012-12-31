中国房地产： 国研中心建议积极扩大房产税等试点范围,完善限购政策--报载

路透北京12月31日 - 中国国务院发展研究中心主任李伟周六表示,明年应积极扩大房产税、资源税试点范围,积极稳妥地扩大地方债发行试点,并进一步完善房地产限购政策.

中国证券报周一报导援引他在第四届中国经济前瞻论坛上称,应以降低企业税负和稳定地方财力为重点,继续实施积极财政政策.积极清理各种不合理收费,切实防止因增收压力而加大企业负担.

他并表示,在房地产宏观调控过程中,由于相关制度建设缺位,引导、调控房地产需求仍偏重行政手段.出于对地方经济的考虑,一些地方落实房地产调控政策时出现偏离.受城市规划和基础设施系统能力等约束,大城市住房供给能力出现瓶颈.

"未来应进一步完善限购政策,应使其既能充分发挥在限制投机、投资性需求方面的积极作用，又不影响首次置业和改善型需求的及时释放."他称.

同时,应适当调整房地产交易环节税费,鼓励梯度消费和增加二手房供给.应重视地方政府在土地供给方面的调控作用,适当加大房地产热点城市的土地供应,缓解供求矛盾.

国研中心市场经济研究所所长任兴洲在同一场合表示,明年应支持和鼓励刚需购房者入市,"预计明年的'两会'政府工作报告与主管部门均将释放明显的调控信号,这对于稳定和管理市场预期将发挥很大作用."