中国房地产： 国研中心建议积极扩大房产税等试点范围,完善限购政策--报载

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京12月31日 - 中国国务院发展研究中心主任李伟周六表示,明年应积极扩大房产税、资源税试点范围,积极稳妥地扩大地方债发行试点,并进一步完善房地产限购政策.
中国证券报周一报导援引他在第四届中国经济前瞻论坛上称,应以降低企业税负和稳定地方财力为重点,继续实施积极财政政策.积极清理各种不合理收费,切实防止因增收压力而加大企业负担.
他并表示,在房地产宏观调控过程中,由于相关制度建设缺位,引导、调控房地产需求仍偏重行政手段.出于对地方经济的考虑,一些地方落实房地产调控政策时出现偏离.受城市规划和基础设施系统能力等约束,大城市住房供给能力出现瓶颈.
"未来应进一步完善限购政策,应使其既能充分发挥在限制投机、投资性需求方面的积极作用，又不影响首次置业和改善型需求的及时释放."他称.
同时,应适当调整房地产交易环节税费,鼓励梯度消费和增加二手房供给.应重视地方政府在土地供给方面的调控作用,适当加大房地产热点城市的土地供应,缓解供求矛盾.
国研中心市场经济研究所所长任兴洲在同一场合表示,明年应支持和鼓励刚需购房者入市,"预计明年的'两会'政府工作报告与主管部门均将释放明显的调控信号,这对于稳定和管理市场预期将发挥很大作用."
中国住房和城乡建设部上周表示,明年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求. (完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)