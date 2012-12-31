中国公开市场: 1月无央票和正回购到期,仅逆回购到期额4,980亿元

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海12月31日 - 据路透统计显示,2013年1月中国央行公开市场没有央票和正回购 到期,仅有4,980亿元人民币的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场 没有流动性流入,而有近5,000亿元的资金待抽离. 2012年12月公开市场到期情况为,1,180亿元人民币央票到期,无正回购到期,到期流入资 金总量1,180亿元.此外,按截止时点统计,当期有5,210亿元逆回购到期.合并计算,12月公开 市场到期净流出资金量为4,030亿元. 中国央行公开市场上周净投放1,170亿元,为全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下, 公开市场今年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央票暂别舞 台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入佳境,俨然 已成替代降准功能的利器. 以下为2013年1月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 -------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/4 -- -- -1,100 -1,100 1/5-1/11 -- -- -2,230 -2,230 1/12-1/18 -- -- -550 -550 1/19-1/25 -- -- -1,100 -1,100 1/26-1/31 -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------- -- -- -4,980 -4,980 注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周 五. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)