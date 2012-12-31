中国公开市场: 1月无央票和正回购到期,仅逆回购到期额4,980亿元

路透上海12月31日 - 据路透统计显示,2013年1月中国央行公开市场没有央票和正回购 到期,仅有4,980亿元人民币的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场 没有流动性流入,而有近5,000亿元的资金待抽离. 2012年12月公开市场到期情况为,1,180亿元人民币央票到期,无正回购到期,到期流入资 金总量1,180亿元.此外,按截止时点统计,当期有5,210亿元逆回购到期.合并计算,12月公开 市场到期净流出资金量为4,030亿元. 中国央行公开市场上周净投放1,170亿元,为全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下, 公开市场今年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央票暂别舞 台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入佳境,俨然 已成替代降准功能的利器. 以下为2013年1月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 -------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/4 -- -- -1,100 -1,100 1/5-1/11 -- -- -2,230 -2,230 1/12-1/18 -- -- -550 -550 1/19-1/25 -- -- -1,100 -1,100 1/26-1/31 -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------- -- -- -4,980 -4,980 注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周 五. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)