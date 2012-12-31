《中国重要政经日程》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
============================近日重要政经日程=======================
2013/1/5(六)
--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.
2012/1/12(六)
--第十七届中国资本市场论坛在北京举行
2013/5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张胜男)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)