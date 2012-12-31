《香港报摘》--其他报纸重要消息12月31日

* 明报:

--佐丹奴 供应商之一迅捷环球今日起公开招股,最高集资1.23亿港元主要用于拓展"Unisex"等自家品牌的独立零售网络,惟招股书指此举可能令集团与佐丹奴等主要客户的合作受损.

--东方海外 主席董建成说,预计明年货柜航运业新供应仍会远超需求,但至2014年供求可望变得较平衡;只要美国经济能如期持续复苏,明年运费仍可提升.

* 星岛日报:

--在2004年遭证监调查及勒令停牌至今的东大照明,其临时清盘人--德勤合伙人黎嘉恩称,上周接获联交所通知,将于2013年6月27日或之前取消东大照明的上市地位,惟目前有多于一个"白武士"有意拯救东大照明.

* 苹果日报:

--永隆银行存款部主管龚志明称,QE3令巿场流动性充裕,银行毋须像去年底以高息定存优惠抢占存款.

--停牌逾两年的天然乳品 公布复牌进展,集团经律师建议后,就2009年5月22日以1亿新西兰元等值港元减1港元收购UBNZ AHL约20%股权的收购进行重新磋商,并就收购事项须另行公布详情,因此尚未符合港交所 的复牌要求.

* 东方日报:

--前摩根士丹利董事总经理、现任Portwood Capital董事总经理卓百德认为,若香港政府没有新的压抑楼市措施,明年上半年本港楼价或下调8-10%.

--建滔积层板 以约6.9亿元人民币投得江苏省昆山市昆山开发区面积约14.6万平方米土地使用权,可作商业及住宅发展,总建筑面积约36万平方米.

* 大公报:

--中渝置地 透过其持有51%股权之附属公司,通过拍卖方式购入位于成都市及龙泉驿区之间的地块,总代价约为9.59亿元人民币,建筑面积约为57.7万平方米.

--东方明珠石油 公布,于12月28日与加拿大多伦多证券交易所的Petrox 签署意向书,计划斥资合计1.23亿港元入股Petrox成为控股股东,初步预计于2013年3月15日或之前完成交易.

--中国东方集团 旗下北京置业以3.14亿元人民币成功竞得位于中国苏州市内的地块,并已取得由国土局发出的成交确认书.(完)