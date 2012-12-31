《香港报摘》--其他报纸重要消息12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 明报:
--佐丹奴 供应商之一迅捷环球今日起公开招股,最高集资1.23亿港元主要用于拓展"Unisex"等自家品牌的独立零售网络,惟招股书指此举可能令集团与佐丹奴等主要客户的合作受损.
--东方海外 主席董建成说,预计明年货柜航运业新供应仍会远超需求,但至2014年供求可望变得较平衡;只要美国经济能如期持续复苏,明年运费仍可提升.
* 星岛日报:
--在2004年遭证监调查及勒令停牌至今的东大照明,其临时清盘人--德勤合伙人黎嘉恩称,上周接获联交所通知,将于2013年6月27日或之前取消东大照明的上市地位,惟目前有多于一个"白武士"有意拯救东大照明.
* 苹果日报:
--永隆银行存款部主管龚志明称,QE3令巿场流动性充裕,银行毋须像去年底以高息定存优惠抢占存款.
--停牌逾两年的天然乳品 公布复牌进展,集团经律师建议后,就2009年5月22日以1亿新西兰元等值港元减1港元收购UBNZ AHL约20%股权的收购进行重新磋商,并就收购事项须另行公布详情,因此尚未符合港交所 的复牌要求.
* 东方日报:
--前摩根士丹利董事总经理、现任Portwood Capital董事总经理卓百德认为,若香港政府没有新的压抑楼市措施,明年上半年本港楼价或下调8-10%.
--建滔积层板 以约6.9亿元人民币投得江苏省昆山市昆山开发区面积约14.6万平方米土地使用权,可作商业及住宅发展,总建筑面积约36万平方米.
* 大公报:
--中渝置地 透过其持有51%股权之附属公司,通过拍卖方式购入位于成都市及龙泉驿区之间的地块,总代价约为9.59亿元人民币,建筑面积约为57.7万平方米.
--东方明珠石油 公布,于12月28日与加拿大多伦多证券交易所的Petrox 签署意向书,计划斥资合计1.23亿港元入股Petrox成为控股股东,初步预计于2013年3月15日或之前完成交易.
--中国东方集团 旗下北京置业以3.14亿元人民币成功竞得位于中国苏州市内的地块,并已取得由国土局发出的成交确认书.(完)
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)