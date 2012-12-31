港报财经评论: 政策市能见度三个月--信报12月31日

政策市能见度三个月/ 习广思

2012年最后一个交易日,只得半日市,财政悬崖最后一刻,上周五美股尾市急挫,今日且看港股如何表态.美国可能再次重蹈债务上限谈判的覆辙,最后一刻倾唔掂数,以折中或临时方案应付,到下一个限期前又要再拉锯.然而,财政悬崖最终是市场噪音,决定投资方向的2013年是楼市复苏曙光,以及在经济师眼中有机会带来的财富效应.今年恒指上升23%,国企指数上升14.5%,是炒股不炒市的一年,买中内房股有一个double,下半年买中地产股一样回报可观.股市不是没有赚钱机会,只是实在太难玩,炒股不炒市,更加是"讲就易做就难",当大部分基金经理跑输时,就可知难度之高,尤其是近两年市况,每当发掘了一间公司或某个板块,资金就疯狂追捧,很快便超卖,然后急吐,形成股份大上大落,芬佬想长揸都难.展望2013年,随着中国政治隐忧已消散,经济转型,以及酝酿改革,市场是相当期待的,股市将有更多投资机会.只不过,炒股不炒市,捉个股捕板块,恐怕仍是市场大方向.

早前提及盈警股再现,宝胜 、博士蛙 、龙工 周末期间发盈警,投资者应不感意外.上半年中资股盈警潮,是跨行业的大规模盈警潮,直至7-8月公布业绩后,市场毫无反应,坏消息反而成为许多盈警公司股价的转捩点.然而,股价回升只是超卖后的反弹,第四季炒经济回稳,到这一刻再发盈警,形势已经很不同.盈警本身意义不大,更关键的是盈警公司下半年营运有没有改善,能否确认订单有稳定回升的预期,这轮盈警后,将是分胜负的选股期,总有些公司做得好一点,一部分又差一点.部分公司盈警后是另一个吸纳机会.日本安倍上台后,日圆跌穿85后才得到喘息机会,但市场上日圆看淡的投资者却与日俱增.上周日圆急挫,原因是央行行长有转軚迹象,白川方明表示,将与政府合作解决紧缩问题.摩根士丹利外汇分析员指出,安倍似乎已控制央行,最新会议记录显示央行改变立场,开始考虑进一步削弱圆汇的措施.

上周野村发表报告指出,安倍想以弱日圆救市,新政力度将较预期中更大,新政府可能撤换央行行长,亦可能成立用于购买海外债券的私人或公共基金,这些干预措施令日圆进一步被看淡,预期圆汇在2013年中将跌至90.美银美林日本债券策略师藤田升悟指出,与美国QE的宽松政策比较,日银资产负债表再增加10万亿日圆的话,圆汇将贬值2日圆,如果日本央行扩大资产表20万亿的话,圆汇跌至90水平在望. ------------------------------------------------------------------------------

欧罗最坏时刻已过/ 苏子

美国经济虽然有可能堕入财政悬崖,但美元并未因此遭到避险资金追捧而重拾强势,上周五美汇指数仅反弹至79.93高位便乏力再升,未能重返80心理关口以上波动.由于美元近日出现了应升不升的不利后市情况,故投资者宜注意,美国经济若能成功避免堕入财政悬崖,美元会否遭到大手抛售而下破本月19日的79.01低位及今年10月17日的78.94低位.一旦美汇指数成功跌破上述关键低位支持,美元的后市走势将会变得甚为悲观,势必向下出现较深的下跌浪.德国财长朔伊布勒日前接受德国报章访问时表示,欧债危机最坏的情况已经过去了,认同此观点.事实上,欧债危机已进入了第三个年头,市场上各大小投资者早已为此危机做好了足够的危机风险管理.大家看看,欧罗汇价近大半年完全漠视有关欧债危机的负面消息,表现一直向好,已经清楚反映连大户们亦已失去兴趣再继续利用欧债危机的负面因素造淡欧罗.

欧罗兑美元近期更守稳在20天SMA支持以上波动,强劲的势头已印证了市场普遍认同欧债危机最坏的情况已过去.目前欧罗汇价只是在基本面欠缺足够利好诱因,刺激汇价向上作出重大突破.上周六欧洲央行委员会成员Yves Mersch接受德国报章访问时表明反对欧洲央行把利率调低,估计Mersch对利率的立场应会淡化市场对欧洲央行可能仍会减息的预期,故将有利欧罗汇价继续造好.稍后美元若能成功破关而下,预料欧罗兑美元应不难趁机向上作出重大突破,而今年2月的1.3486甚至1.35心理关口将面临严峻考验,估计届时汇价继续破位走高的机会甚高.

另外,留意上周欧罗兑日圆所造的114.68高位与200周SMA的114.92阻力十分接近,欧罗兑日圆若在本周成功突破200周SMA阻力,预料后市将以单边形式挑战120关口,目前仍可顺势买入.