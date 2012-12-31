港报财经评论: 汽车需求增,重卡是亮点--经济日报12月31日

汽车需求增,重卡是亮点/ 余少文

2012年只余下周一半日市,股民在观望美国会否堕崖,或A股会否急升.始终希望大市可调整,因预期汽车需求明年继续增长,重卡有望走出谷底,有机会成为汽车业亮点,只待股价回落吸纳.A股昨日反覆靠稳,国企指数受制11,400点,全日只升29点或0.3%,收11,378点,成交额94亿港元,仍有约60%主板H股上扬.红筹指数升33点或0.7%,收4,531点,成交额39亿港元.至于内房股表现继续向好,证券股有追落后迹象,尤其红筹券商股表现最好,升幅动辄逾10%.有报道指为期两日的全国商务工作会议或提出新的促进消费思路,市场憧憬新一轮消费政策会出台,当中会扩大针对农村市场的消费,如家电、汽车等下乡优惠政策有望延续及扩大.由于中国早前明确要求提高农民收入,目的是为了扩大内需力度,故日后维持家电、汽车等下乡政策会是预期之内,只是家电股、汽车股等股价已上升一段日子,若然能进行深度调整,才配合新措施出场,可以刺激相关股份向上突破,否则股价持续炒上,消息出台反而会成为大户出货藉口.

虽然汽车股有下乡政策支持,但去年销量只有3%的单位数增长,今年截至11月底止的产销量累计为1,748万和1,749万辆,较去年同期分别升4.5%和4%.估计12月销情不会有太大变化,全年销量可超过1,900万辆,增长约4%,反映早年下乡政策令汽车需求出现透支.中金引用财政部和商务部统计指出,2009年至2011年汽车行业三项主要刺激政策合计拉动汽车需求约1,009万辆,其中汽车下乡490万辆、节能惠民补贴460万辆、以旧换新补贴59万辆,是汽车过去两年销量增速急速回落原因.中国明年会加快推动城镇化,加上居民收入增长和人口结构变化,都有助汽车中长期需求增长,中金认为中西部地区的汽车普及率相对于快速增长的公路等基础设施投资仍相对较低,以及中西部地区千人汽车保有量平均在60辆左右,即1,000人中只拥有60辆,远低于东部沿海发达省市约100辆水平,普及率有上升空间.

而过去两年汽车销量显着放缓,主要受到包括重卡的商用车销量下跌所拖低.预期轿车的乘用车今年增幅可达7%,故乘用车需求明年可继续稳增长,预期明年会有近10%增长,只要汽车股能降低成本,明年业绩增长并没有问题,尤其非产销日系车的汽车股较有优势,如吉利汽车 、华晨中国 、长城汽车 等,因为日系车明年仍要面对中日政治争拗所带来的不明朗影响.