路透基点: 台湾银行业放眼海外贷款机会,明年国内交易活动可望升温

路透香港12月28日 - 汤森路透旗下基点报导,2012年台湾贷款市场交易件数达到233宗,总额达317亿美元,较2011年的412亿美元减少了23%.市场不确定性令银行躲避风险,借款人也暂缓投资.实际上,2012年贷款规模接近2008和2009年金融危机期间的水准.

今年第一季度,市场活动异常迟缓.在第二季时方才开始加速,并于第三季度达到顶峰,当时有几笔较大规模交易达成,如中嘉网路的400亿台币(13.7亿美元)再融资案和中龙钢铁的350亿台币融资案.

科技企业以往为台湾贷款市场上规模最大且最为常见的借款方.不过资讯科技(IT)相关制造企业获利经历两年的上下波动后,使得该行业的吸引力下降,其对资本支出的需求亦降低.

"银行对于IT及电子业产品和设备寿命周期的缩短日益感到担心,"合作金库授信审查部联贷科科长许钰敏表示.

一些IT企业的银团贷款拖延了数个月之久才完成.华亚科技股份有限公司的100亿台币贷款案即耗时将近四个月.而胜华科技则在组建银团六个月后,宣布取消3.38亿美元的贷款计划.

尽管国内需求减弱,且定价仍不具吸引力,然而国外借款人帮助填补缺口,提供了较宽范畴的信用层次和一些较高的收益率.香港和中国大陆企业在过去一年里最为活跃.台湾银行业者即引进许多香港/中国相关的交易.例如国泰航空的2.60亿美元贷款案、华润(控股)的2亿美元定期贷款案,和中信资源控股公司的4亿美元贷款案.

台湾银行业者在其他国外融资案中亦扮演更具主导性的角色,如麦格理银行的2.50亿美元贷款案,和法国Neopost的9,500万美元凭证式贷款(Schuldschein)融资案.

不过,并非所有的海外交易收益率都符合放款者的预期.由于年内美元融资成本波动,台湾银行业开始对于定价非常严格.这种现象拖累了银团进程,并导致中国汇源果汁和波司登国际控股公司的贷款案分别降到9,300万美元和1.50亿美元.

展望未来,台湾以外的市场(特别是中国大陆)仍可望成为台湾银行业成长的关键点.但银行人士称,若要开发大陆市场,需要更具战略性的方针.

"大陆市场庞大,我们需要在特定行业发挥我们的专长,特别是那些存在于大陆,而非台湾的行业,"中国信托商业银行企业融资部部门主管李静婷表示.

李静婷表示,中国大陆市场为台湾银行业提供了在矿业和汽车制造业等行业开展信贷业务的契机.这些行业在台湾较为少见.不过鉴于信用层次的范围较广,银行业人士需要挑选具有投资价值的行业,并了解其商业模式.

与此同时,银行业人士预计2013年台湾贷款市场交易量将小幅改善,因借款方融资计划重新活络."在2012年因市场不确定性而暂缓的扩张计划,正等待更好的时机来落实.我们已经看到有借款方在就新融资案征求意见."合作金库的许钰敏表示.