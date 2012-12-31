港报社评: 香港勿靠老本,速建新支柱产业--经济日报12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
展望明年香港经济不会太好,亦不会太差,因热钱流入,刺激投资市场炽热,生意难做但炒作旺盛,成经济动力.然而这是不思进取地吃老本,香港经济要健康发展,必须筹谋产业多元化,尝试多路出击,建立新支柱产业.香港今年经济增长可能只约1.5%,但分析师展望明年,普遍预期经济增长可达3-4%,个别乐观的甚至估可达4-5%.
分析师乐观的主因是热钱流向香江,欧美日经济不景,正不断印钞谷经济.泛滥热钱流入香港其势未止,相信会令明年尤其上半年投资市场炽热,股市转旺、楼价不衰,将造就经济表面良好气氛,亦带来财富效应.
在内因方面,港府多项重大基建工程持续,又拟积极拓地建屋,政府消费仍会显着上升,市民消费除因投资市场旺盛的财富效应,还因失业率偏低、最低工资明年上调7%等刺激,仍有可观增长.然而这种靠投资炽热、本地消费推动的增长模式,更难以长久持续,香港经济的深层缺陷是升级转型未成功、产业欠缺多元化,能赚取全球盈利的拳头产业不足.
对香港产业发展,财政司司长曾俊华表示支持新产业发展,但必须明白新产业要长时间孕育又不保证成功,而传统的四大支柱产业即金融、贸易物流、旅游、专业服务仍有新增长点.唯四大支柱未免单薄,尤其未能把握未来10年高速发展的新产业如资讯科技、节能环保、生物医药、新材料等,这不单令香港不同人才无法各适其适地发挥,金融产业等独大更可能加深财富分配不均问题.
因此政府必须有更长远的眼光、更积极的行动,推动香港产业多元化,尤其一直制约香港产业多元化、经济升级转型的两大瓶颈,即土地不足和租金昂贵,以及人才欠缺和不够多元化,均需政府出力打破,否则经济转型只能如过去十年般龟速前行.
开拓新产业当然不一定会成功,但不尝试开拓就一定失败,政府需要的不是少作为,而是要积极得多地推动不同新产业,让部分突围成功,增加香港经济新武器、新支柱.
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