港报社评: 香港勿靠老本,速建新支柱产业--经济日报12月31日

展望明年香港经济不会太好,亦不会太差,因热钱流入,刺激投资市场炽热,生意难做但炒作旺盛,成经济动力.然而这是不思进取地吃老本,香港经济要健康发展,必须筹谋产业多元化,尝试多路出击,建立新支柱产业.香港今年经济增长可能只约1.5%,但分析师展望明年,普遍预期经济增长可达3-4%,个别乐观的甚至估可达4-5%.

分析师乐观的主因是热钱流向香江,欧美日经济不景,正不断印钞谷经济.泛滥热钱流入香港其势未止,相信会令明年尤其上半年投资市场炽热,股市转旺、楼价不衰,将造就经济表面良好气氛,亦带来财富效应.

在内因方面,港府多项重大基建工程持续,又拟积极拓地建屋,政府消费仍会显着上升,市民消费除因投资市场旺盛的财富效应,还因失业率偏低、最低工资明年上调7%等刺激,仍有可观增长.然而这种靠投资炽热、本地消费推动的增长模式,更难以长久持续,香港经济的深层缺陷是升级转型未成功、产业欠缺多元化,能赚取全球盈利的拳头产业不足.

对香港产业发展,财政司司长曾俊华表示支持新产业发展,但必须明白新产业要长时间孕育又不保证成功,而传统的四大支柱产业即金融、贸易物流、旅游、专业服务仍有新增长点.唯四大支柱未免单薄,尤其未能把握未来10年高速发展的新产业如资讯科技、节能环保、生物医药、新材料等,这不单令香港不同人才无法各适其适地发挥,金融产业等独大更可能加深财富分配不均问题.

因此政府必须有更长远的眼光、更积极的行动,推动香港产业多元化,尤其一直制约香港产业多元化、经济升级转型的两大瓶颈,即土地不足和租金昂贵,以及人才欠缺和不够多元化,均需政府出力打破,否则经济转型只能如过去十年般龟速前行.

开拓新产业当然不一定会成功,但不尝试开拓就一定失败,政府需要的不是少作为,而是要积极得多地推动不同新产业,让部分突围成功,增加香港经济新武器、新支柱.