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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 10:02 BJT

日本已公布经济指标--2012/12/31

经济指标                                    时间       最新数据       前月/前季数据         下次公布时间      预估值
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 实质国内生产总值(GDP)(q/q)                第三季          -0.9%  r            +0.1%  r           2月13日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)            12月          -0.6%               -0.5%                   --          --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)            11月          -0.1%                持平                   --          --
 工业生产(m/m)                               11月          -1.7%  p            +1.6%  r           1月18日          --
 失业率                                      11月           4.1%  @             4.2%  @    1月31日-2月1日          --
 贸易收支(亿日圆)                            11月      逆差9,534           逆差5,490              1月23日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                       11月          +0.2%               -0.1%       1月31日-2月1日          --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看日本经济数据相关资料,可点选

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