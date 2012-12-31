港报社评: 拖延插水堕崖两党惯性玩火--信报12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
美国堕入"财政悬崖"危机,在削支增税机制启动在即之际,民主及共和两党迄今依然未能妥协.奥巴马上周五跟国会两党四大领袖举行紧急会议,但两党分歧仍无法化解.照目前形势看,一两天内能够达成协议,希望不大,相信可能通过暂时性方案,并把削支、税率以至调高债限等问题留待明年初新国会就职后再行处置.
通过有限折中的方案,避免明年1月1日插水堕崖,双方也没有理由断然拒绝.换言之,美国"财政悬崖"对金融市场所造成的不确定性冲击,可能再延长1-2个月.
事实上,两党若不鸣金收兵,不仅令各自选民感到厌倦,也令社会内部进一步分化.更重要一点是,不确定性会挫伤目前好转的经济势头,尤其破坏消费信心和楼市复苏基础.基于美国经济的增长结构逾70%来自消费,企业投资和政府支出占比不足30%,因此,美国经济复苏能否持续向好,消费信心足以左右大局,故尽快释除公众对财政"堕崖"的忧虑,看来有一定的迫切性.
事实上,民主及共和两党拖延"堕崖"的时间和空间如今已然不断萎缩.照发展形势看,如无意外,一旦"堕崖"风险的不确定性于一两个月后祛除,美国经济好转步伐可望加速.通过一个有限折中的妥协方案,首先避免"插水式"堕崖,继而将削赤和提高举债上限的分歧容后再论,发展方向看来也相当清晰.延宕"堕崖"所形成的新一轮不确定性,相信会为金融市场带来更烈的躁动情绪,市况更易急遽波动.
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