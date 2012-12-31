港报社评: 贫穷线须反映真象并须顾及独特港情--明报12月31日

政府行将订立的官方贫穷线,必须反映社会真象,绝不能为顾全面子而舞高弄低数字,订立时除须参考外国经验外,更须切合港情,顾及香港独特的生活环境及福利安排,不能低估或夸大香港的贫穷情况.更重要的是,伴随贫穷线设立而来的是社会对灭贫的期望,政府须适时公布如何借助贫穷线去制订相关政策,交代涉及的社会成本,让社会在知情的情况下讨论再决定,凝聚灭贫的共识.

由于过去没有官方的贫穷线,非政府社福团体香港社会服务联会遂自行订立贫穷线,将家庭入息在中位数50%以下者定为贫穷,并计算出目前香港贫穷人口达110万,占整体人口逾15%.日后香港官方会否跟从这标准,还是另定贫穷线,是订立一条还是多条贫穷线,正正是目前社会需要讨论的.

不论订立多少条贫穷线及定在什么水平,一旦订立并计算出有多少人被界定为贫穷后,伴随而来的必定是社会对灭贫的期望.社会定会要求政府制订相关政策,在指定时间内把贫穷人口减少,政府下一步必须适时公布如何借助贫穷线去分析香港贫穷人口的特征,并制订相关的灭贫配套政策.此外,灭贫定必涉及成本,政府亦须公布相关配套所涉及的公帑,例如税收、政府开支等,产业政策的改动也须包括在内,让社会在知情的情况下讨论再下决定.

订立贫穷线是灭贫的第一步,正确的贫穷线有助社会认清问题的严重程度.只有充分掌握贫穷人口的数据,社会才能有效制订资源运用的缓急先后,长远解决贫穷问题.