港报社评: 对抗冇赢家,和谐护香港--文汇报12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
"爱护香港力量"、"沉默之声"等多个团体昨日下午发起游行,支持特首梁振英及特区政府依法施政.香港近期内耗加剧,导致政府施政举步维艰,受害的是全港700万市民.多元包容理性是香港一向坚持的社会核心价值,市民要求和谐、摒弃对抗的声音应该值得高度重视,只有发放更多的正能量支持政府集中精力发展经济、改善民生,排除不必要的干扰,才能顺利落实利民政策,满足不同阶层的利益,维护香港的稳定繁荣.
新一届特首及特区政府上任以来,香港社会有一股以阻碍施政为乐为荣的声音转趋高涨,令政府施政寸步难行,巨大代价却要全港市民来承受.不少以往保持沉默的市民对当下社会泛政治化感到厌烦,不得不出来表达希望社会和谐的意愿.昨日游行中市民高呼"社会欠和谐,大家都要捱"、"稳中求变,齐步向前"等口号,正正显示主流民意渴望为了香港的现实和长远利益,社会能少一点争拗,少一点折腾.一味诉诸对抗,以撕裂社会来达到目的,绝非可取之道.
尽管受到无休无止的干扰,梁振英自上任以来仍然迎难而上,带领管治团队沉着应对,坚持为民做实事.港大最新民调显示,市民对特区政府的信任和信心全面上升,相比3个月前,市民对政府的信任程度大幅上升11%.市民的支持是特区政府顺利施政的最大动力,目前梁振英正积极准备其首份施政报告,市民应该发出更多更响的支持声音,让社会的注意力聚焦在发展经济、改善民生之上.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)