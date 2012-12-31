港报社评: 对抗冇赢家,和谐护香港--文汇报12月31日

"爱护香港力量"、"沉默之声"等多个团体昨日下午发起游行,支持特首梁振英及特区政府依法施政.香港近期内耗加剧,导致政府施政举步维艰,受害的是全港700万市民.多元包容理性是香港一向坚持的社会核心价值,市民要求和谐、摒弃对抗的声音应该值得高度重视,只有发放更多的正能量支持政府集中精力发展经济、改善民生,排除不必要的干扰,才能顺利落实利民政策,满足不同阶层的利益,维护香港的稳定繁荣.

新一届特首及特区政府上任以来,香港社会有一股以阻碍施政为乐为荣的声音转趋高涨,令政府施政寸步难行,巨大代价却要全港市民来承受.不少以往保持沉默的市民对当下社会泛政治化感到厌烦,不得不出来表达希望社会和谐的意愿.昨日游行中市民高呼"社会欠和谐,大家都要捱"、"稳中求变,齐步向前"等口号,正正显示主流民意渴望为了香港的现实和长远利益,社会能少一点争拗,少一点折腾.一味诉诸对抗,以撕裂社会来达到目的,绝非可取之道.

尽管受到无休无止的干扰,梁振英自上任以来仍然迎难而上,带领管治团队沉着应对,坚持为民做实事.港大最新民调显示,市民对特区政府的信任和信心全面上升,相比3个月前,市民对政府的信任程度大幅上升11%.市民的支持是特区政府顺利施政的最大动力,目前梁振英正积极准备其首份施政报告,市民应该发出更多更响的支持声音,让社会的注意力聚焦在发展经济、改善民生之上.