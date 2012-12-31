港报社评: "老鼠"祸酒楼,请人难上难--星岛日报12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
自从有假结业的酒楼东主因骗取破产欠薪基金捱牢狱之苦后,有食肆东主用更恶劣的手法,来回避支付员工欠薪欠假,包括要员工用假名受雇,一旦结业,员工连破欠都追不到,强积金也没有下落.
饮食业基层员工假期少,不少员工每月只有两天假期.一些食肆为了逃避万一结业需向员工发放长期服务金的责任,只与员工签署一年半合约,约满后隔两个月才签新约,以前的年资一笔勾销.此举令员工毫无归属感,投身其他薪酬一样但保障较佳的行业,在失业率低的环境下,饮食业在各界中特别难吸引和挽留人才.
协助倒闭酒楼员工追讨欠薪欠假补偿的工会,发现有食肆东主要员工以假身分受雇,办法是挪用离职员工的身分,以现金支薪.东主不但向员工声明有工伤不负责,而且避过为员工开立强积金户口,到食肆结业时,这些员工没有白纸黑字的受雇证明,难以追讨欠薪欠假补偿.
工会以"酒楼老鼠"来形容这类剥夺员工合法权利的食肆,指出有集团式经营的酒楼都有采用这些不良经营手法.这些以钻法律空子、甚至非法的手段来剥夺员工合理权益的老板,不止打击本身酒楼员工,而且令业内竞争对手饱受压力.
现时一些非法手段,由于员工为保饭碗哑忍,往往待员工离职或食肆倒闭后员工追讨欠薪才揭发.劳工处和强积金管理局宜加强执法,保持饮食业有健康的竞争环境和员工保障.
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