港报社评: "老鼠"祸酒楼,请人难上难--星岛日报12月31日

自从有假结业的酒楼东主因骗取破产欠薪基金捱牢狱之苦后,有食肆东主用更恶劣的手法,来回避支付员工欠薪欠假,包括要员工用假名受雇,一旦结业,员工连破欠都追不到,强积金也没有下落.

饮食业基层员工假期少,不少员工每月只有两天假期.一些食肆为了逃避万一结业需向员工发放长期服务金的责任,只与员工签署一年半合约,约满后隔两个月才签新约,以前的年资一笔勾销.此举令员工毫无归属感,投身其他薪酬一样但保障较佳的行业,在失业率低的环境下,饮食业在各界中特别难吸引和挽留人才.

协助倒闭酒楼员工追讨欠薪欠假补偿的工会,发现有食肆东主要员工以假身分受雇,办法是挪用离职员工的身分,以现金支薪.东主不但向员工声明有工伤不负责,而且避过为员工开立强积金户口,到食肆结业时,这些员工没有白纸黑字的受雇证明,难以追讨欠薪欠假补偿.

工会以"酒楼老鼠"来形容这类剥夺员工合法权利的食肆,指出有集团式经营的酒楼都有采用这些不良经营手法.这些以钻法律空子、甚至非法的手段来剥夺员工合理权益的老板,不止打击本身酒楼员工,而且令业内竞争对手饱受压力.

现时一些非法手段,由于员工为保饭碗哑忍,往往待员工离职或食肆倒闭后员工追讨欠薪才揭发.劳工处和强积金管理局宜加强执法,保持饮食业有健康的竞争环境和员工保障.