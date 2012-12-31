中国财政部强调不得授权融资平台公司承担土地储备职能和进行土地储备融资

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透北京12月31日 - 中国财政部发出通知,通知强调不得授权融资平台公司承担土地储备职能和进行土地储备融资.严禁直接或间接吸收公众资金违规集资.
财政部要求规范地方政府以回购方式举借政府性债务行为,地方政府不得将政府办公楼、学校、医院、公园等公益性资产作为资本注入融资平台公司.
"最近有些地方政府违法违规融资有抬头之势,如违规采用集资、回购(BT)等方式举债建设公益性项目,违规向融资平台公司注资或提供担保,通过财务公司、信托公司、金融租赁公司等违规举借政府性债务等."财政部称,为有效防范财政金融风险,保持经济持续健康发展和社会稳定,现就有关问题发布相关通知.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。