中国财政部强调不得授权融资平台公司承担土地储备职能和进行土地储备融资

路透北京12月31日 - 中国财政部发出通知,通知强调不得授权融资平台公司承担土地储备职能和进行土地储备融资.严禁直接或间接吸收公众资金违规集资.

"最近有些地方政府违法违规融资有抬头之势,如违规采用集资、回购(BT)等方式举债建设公益性项目,违规向融资平台公司注资或提供担保,通过财务公司、信托公司、金融租赁公司等违规举借政府性债务等."财政部称,为有效防范财政金融风险,保持经济持续健康发展和社会稳定,现就有关问题发布相关通知.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)