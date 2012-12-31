EIA库存周报: 上周原油库存小幅减少因进口下降,成品油库存增加

* 过去五周汽油库存增加2,270万桶

* EIA数据公布后,美国原油期货回吐涨幅

* 库辛原油库存增加220万桶

* 美国国内产油量创1993年以来最高位

路透纽约12月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周五公布的数据显示,上周美国原油库存降幅小于预期,因进口下滑.成品油库存则增加.

EIA数据显示,截至12月21日当周,原油库存减少58.6万桶,降幅小于路透所访分析师平均预计的减少190万桶.

美国原油日进口量减少37.4万桶至798万桶.

EIA数据公布之后,美国原油期货转跌.该数据还显示,汽油需求下降2.8%,四周馏分油平均消费量较上年同期下降6.9%.

临近年底原油库存往往减少,因石油公司出于税负考虑而减少库存.

原油期货交割地库辛上周库存增加221万桶.

上周美国汽油库存增加378万桶,远大于分析师原先预计的增加50万桶.过去五周美国汽油库存增加2,270万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加242万桶,分析师原预计为减少90万桶.

"燃油库存增加表明供应情况好于预期."Price Futures Group的Phil Flynn表示.

周五1640GMT,美国原油期货 下降0.26美元,报每桶90.61美元.数据公布前上涨约0.3美元.

EIA的数据显示,截至12月21日当周,炼厂产能利用率下跌1.2个百分点至90.3%.分析师预估均值为下滑0.3个百分点.

上周美国的日产油量增至698万桶,触及1993年以来的最高位.

EIA数据通常在周三早间公布,这周适逢圣诞假期则延后于周五公布.(完)

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