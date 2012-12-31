更新版 1-中国数据:汇丰12月制造业PMI终值创19个月高位,未来几月经济向好

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 汇丰制造业PMI终值创19个月高位,高于初值
* 受新业务增长推动
* 未来几月制造业向好
* 数据公布后中国股市和澳元上涨 (新增评论和市场反应)
路透北京12月31日 - 在"稳增长"政策支持下,中国经济下半年开始筑底回升,新出炉的汇丰中国12月制造业PMI终值续升并创19个月高位,再度证实偏乐观的经济前景.
汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,高于初值的50.9以及上月的50.5.
"12月制造业PMI终值连续第四个月上升,并升至19个月高位,这主要得益于新业务加速增长以及去库存进入尾声."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.
汇丰制造业PMI主要分项指数均录得增长,其中新订单分项指数较上月大幅上升至52.9,为2011年1月来最高位;当月产出指数亦强劲回升,创下21个月高位.就业人数、采购库存等分项亦保持升势.
不过,新出口订单在上月短暂升至荣枯线上方后,再度降至萎缩区域,显示出口形势仍不容乐观.
欲浏览汇丰PMI图表,请点选(r.reuters.com/has84t)
数据公布后,中国股市沪综指 续升涨幅一度达0.9%,对中国消息敏感的澳元 跳涨至1.04附近,人民币兑美元 亦上涨.
"随着基础设施建设全面铺开,以及房地产市场企稳,未来几月有望保持增长动力."屈宏斌表示,"再加上中央重申明年将维持稳增长举措,尽管外界不利因素仍然存在,但明年经济应能实现8.6%的同比增速."
稍早举行的中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并强调明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定.
此前有参与内部讨论的消息人士透露,2013年中国经济增长目标可能仍定在7.5%,官方研究机构--国家信息中心则在最新报告中预计,明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.
中国11月经济数据总体维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.但另一方面,外贸增速骤降.11月出口同比增长仅有2.9%,远低于市场预期及前两个月,11月进口同比零增长,证实外部环境仍面临不确定因素,中国经济复苏仍是缓慢而温和的.
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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