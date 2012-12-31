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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 10:12 BJT

韩国已公布经济指标--2012/12/31

经济指标                    时间  最新数据          前月/前季数           下次公布时间       预估值
                                                              据              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)    第三季     +0.1%  @-r           +0.3%  @-r                --           --
 消费者物价指数(CPI)(y/y     12月     +1.4%                +1.6%                     --           --
 )                                                                                       
 工业生产(m/m)               11月     +2.3%  @-p           +0.7%  @-r                --           --
 失业率                      11月      3.0%  @              3.0%  @              1月8日           --
 贸易收支(亿美元)            11月    顺差44  r            顺差31  r              1月1日           --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看韩国经济数据相关资料,可点选

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