更新版1-法国经济: 第三季GDP成长率下修,4月前或重新评估明年增长目标

(新增细节和评论)

* 第三季成长率由0.2%下修为0.1%

* 工业库存重估为下修主因

* 政府4月前将重新评估增长目标--财长

* 11月消费者支出较前月增0.2%

路透巴黎12月28日 - 在法国政府竭力重振出口并止住失业之际,法国第三季经济自增长0.2%的前值下修为增长0.1%.

法国经济疲态或使其政府更难达成欧盟预算规定.法国总统奥朗德还指望2013年经济增长能达0.8%,以实现一项被国际货币基金组织(IMF)称作是过于乐观的财政目标.

法国财政部长莫斯可维西表示,虽然他目前认为并无修正该目标的理由,但政府在4月向欧盟执委会递交长期赤字削减战略前,将重新评估该目标.

"届时我们将看看这个成长展望是否可信或者是否有效."莫斯可维西视察巴黎Orly机场时告诉路透.

法国国家统计局公布第三季数据终值时,也将2012年国内生产总值(GDP)增长率预估自0.2%小幅下修至0.1%.

继第二季GDP下滑0.1%后,家庭支出和出口反弹帮助法国第三季经济恢复成长.国家统计局的其他数据显示,11月经通胀调整后消费者支出上升0.2%,优于预估的零成长和10月的下降0.1%.

但工业库存值下修,以及企业投资从第二季的增长0.5%降至减少0.6%,拉低了第三季和2012年的成长数据.

"我们仍预计全年(GDP)增长0.1%,但目前数字比这个更低的可能性要大于更高."法国巴黎银行分析师Dominique Barbet称.

**展望疲弱**

奥朗德上周承认,2013年将是"困难的一年",前六个月经济可能停滞,且失业率将继续上升,但他坚称可望将财政赤字与GDP之比降至欧盟3%的规定上限之下.

国家统计局上周在季度经济展望中预估,明年第一、第二季可能仅增长0.1%.今年经济可能成长0.1%,低于政府设定的增长0.3%的目标,也低于2011年的增长1.7%.

统计局预期来自德国和欧元区以外贸易伙伴的新订单将刺激出口升温.

但巴克莱资本经济分析师Francois Cabau认为,"不确定性仍高,而信心低落."

法国劳工部周四公布的数据显示,11月失业人数连续19个月上升,达到近15年高点.

"展望2013年,问题在于,多数信心指标所呈现的复苏气象...是否将有助支撑经济最早在第一季就能复苏.对此我们很怀疑,因为法国采取财政紧缩,且邻近国家经济持续疲弱."Barbet在一份研究报告中指出.(完) (编译 张若琪; 审校 程琳)