《中国债券市场每日交易备忘》--1月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 无 ============================================================================ 二、新债上市: 中国福建漳龙实业5亿元一年期短期融资券041260097,票面利率5.17% 云南世博旅游控股集团3.7亿元三年期中期票据1282564,票面利率6.13% ============================================================================ 三、缴款: 遵义钛业1亿元一年期短融 陕西有色金属控股集团10亿元一年期短融 四川高速30亿元五年期中票 山东潍坊6亿元三年期中小企业集优票据 盘江投资控股集团8亿亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280491,票面利率5.63% ============================================================================ 四、还本付息: 无 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民日报海外版周五报导引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势,考虑到政经背 景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高. --中国证券投资基金业协会今日发布实施"资产管理类特别会员入会工作指引",并宣布已有保险资管、阳光私 募、PE、QFII等25家资产管理类机构加入基金业协会成为特别会员,其中包括中国人保资产管理公司等机构. --上海证交所风险警示板将于今日开始运行,其中包括风险警示股票和退市整理股票两类,目前进入风险警示板 的均为风险警示股票,暂无退市整理股票. 国家统计局1/11公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 刘昕)