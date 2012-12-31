中国渔船疑因违规作业被日方扣押--新华

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月30日 - 新华社援引中国驻福冈总领事馆的说法报导称，一艘中国渔船周六（29日）晚疑因在日本专属经济水域内违规作业，被鹿儿岛海上保安部扣押。
该船为福建省所属渔船，船长及两名船员已被移送至鹿儿岛海上保安部接受调查。
据悉，该船船长已承认进入日方水域作业。
记者周日稍晚未能联系到日本驻北京大使馆发言人就此发表评论。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)