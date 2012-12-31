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市场报道 | 2012年 12月 31日 星期一 10:35 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎下跌,给予美元/瑞郎一些喘息空间

0205 GMT -

* 美元/瑞郎守在0.91区间中段,0.9100提供支撑

* 0.9140/50、0.9170/80、0.92等水准挂有卖单

* 由于投资者调整瑞郎仓位,欧元/瑞郎年底前被抛售

* 欧元/瑞郎下跌,使美元/瑞郎不用在意欧元/美元短期走势

* 欧元/瑞郎在1.2050之前有更强的支撑,1.2000关口是瑞士央行设定的汇价下限,受到良好保护

* 年底前聚焦美国财政悬崖磋商,最后关头能否达成协议(完)

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