《汇市简讯》欧元/瑞郎下跌,给予美元/瑞郎一些喘息空间

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
0205 GMT -
* 美元/瑞郎守在0.91区间中段,0.9100提供支撑
* 0.9140/50、0.9170/80、0.92等水准挂有卖单
* 由于投资者调整瑞郎仓位,欧元/瑞郎年底前被抛售
* 欧元/瑞郎下跌,使美元/瑞郎不用在意欧元/美元短期走势
* 欧元/瑞郎在1.2050之前有更强的支撑,1.2000关口是瑞士央行设定的汇价下限,受到良好保护
* 年底前聚焦美国财政悬崖磋商,最后关头能否达成协议(完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。