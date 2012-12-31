北京、上海和广东公布异地高考方案

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月30日 - 中国中央人民广播电台周日报导称，北京、上海和广东公布了各自的异地高考方案，计划放宽进城务工人员随迁子女异地高考所受的限制。
在中国，考生只能在户籍所在地参加高考，这样的政策导致进城务工人员的子女被拒于城市考生群体之外。
过去30年，大量居民从农村迁移到城市，但绝大多数流动人口依然无法享有与城市户口居民平等的子女教育、住房和医疗保险等权利。
中央人民广播电台报导称，北上广三地将分阶段允许进城务工人员随迁子女异地高考。
在广东，符合条件的进城务工人员随迁子女2016年可以报名参加高考。
北京和上海计划放宽外地户籍学生参加职业考试的录取规定。
在北京，符合条件的外地户籍学生2013年开始可以参加中职考试录取，2014年开始可以参加高职考试录取，也就是说，大学本科的部分还没有计划放开。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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