《汇市简讯》欧元/美元在亚洲时段浮现年末需求,陷入区间交投

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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* 亚洲市场极其清淡,浮现年末需求
* 第二周在1.3200附近进行盘整
* 财政悬崖结果将决定未来方向
* 1.3150附近的买单和1.3300水平处的卖单限制交投区间
* 图表:link.reuters.com/duw84t(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)