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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 10:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲时段浮现年末需求,陷入区间交投

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* 亚洲市场极其清淡,浮现年末需求

* 第二周在1.3200附近进行盘整

* 财政悬崖结果将决定未来方向

* 1.3150附近的买单和1.3300水平处的卖单限制交投区间

* 图表:link.reuters.com/duw84t(完)

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