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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 14:02 BJT

(重发)-《中国基金发行日程表》--12月31日

(重发以调整内文格式) 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:

名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金

金鹰元丰 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券 12/24-01/24 首次募集上限40亿 保本基金

上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券 12/26-01/24 添利债券基金

注: 1."*"表新增或更新.

2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内

基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.

3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、

大成、工银瑞信、银华.(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)

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