(重发)-《中国基金发行日程表》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(重发以调整内文格式) 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金
金鹰元丰 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券 12/24-01/24 首次募集上限40亿 保本基金
上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券 12/26-01/24 添利债券基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)