澳新汇市: 澳元和新西兰元走高,全年有望录得升幅

"我预计澳元在2013年大部分时间里将维持升势,"Arab Bank Australia的交易员David Scutt说,他指出中国经济数据强劲是原因之一.

中国是澳洲最大的出口市场.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI反弹至139.40美元的八个月高位,亦支撑澳元.

Scutt称,唯一可能导致澳元失去吸引力的因素是中国商贸衰退或主权债市场出现冲击.

目前来看,澳元/美元支撑位在1.0345美元,为近期触及的双重底部,若跌破此位,将下看200日移动均线切入位1.0290美元.

阻力位则在12月28日所及高位1.0395美元.

新西兰元/美元 日内涨0.5%至0.8240美元,上周五纽约尾盘报0.8200美元.

新西兰元今年有望上涨6%,因投资者押注经济增长将更为强劲,受基督城地震后的灾后重建活动提振.

新西兰出口量最大的商品牛奶价格反弹,亦支撑新西兰元.新西兰元兑一篮子货币 今年已经上涨约6.5%,为2009年以来最佳表现.

新西兰元/美元近期波动区间料介于12月27日所及低位0.8163至12月26日高位0.8238之间.

澳元/日圆 涨0.5日圆,至89.27日圆,接近上周五触及的20个月高位89.83日圆.